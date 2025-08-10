Paz y seguridad se construyen en comunidad, no desde el escritorio: Laura Artemisa

Arlette Hernández

“Como legisladora, pero también como madre y abuela, tengo el compromiso de trabajar en la seguridad con justicia social para las y los poblanos”, señaló la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, al asistir a la Entrega de Alarmas Vecinales a Comités de Paz y Seguridad en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, así como en la Unidad Habitacional de Bosques de San Sebastián.

Esto al acompañar al Coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, quien estuvo en representación del Ejecutivo del Estado. Ahí la diputada Laura Artemisa García destacó el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno en la construcción de entornos más seguros.

Enfatizó que “la paz verdadera no se construye en los escritorios, sino de manera comunitaria”, por lo que hizo un llamado a las y los vecinos a organizarse y colaborar activamente en los temas de seguridad, en sus juntas auxiliares y en sus colonias.

La legisladora reconoció el liderazgo y el compromiso de las mujeres al frente de estos comités, afirmando que “es tiempo de mujeres”. También resaltó que la organización y responsabilidad de este sector de la población son fundamentales para tejer redes de confianza y paz en Puebla.

Finalmente, puso énfasis en la necesidad de promover la participación social para fortalecer las acciones en materia de paz y seguridad, ya que la colaboración de la ciudadanía es fundamental en el impacto de las políticas públicas.

Las Alarmas Vecinales entregadas son una herramienta tecnológica que permite a las y los habitantes activar una alarma que está conectada con el C5, garantizando una conexión directa y eficiente en casos de emergencia.