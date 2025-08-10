Comando ejecutó a uno y lesionó a otro hombre un herido en Chalchiuapan

Desde Puebla

Comando ejecutó a un hombre y dejó lesionado a otro en San Bernardino Chalchihuapan, municipio Santa Clara Ocoyucan.

La tarde de este domingo, sobre la avenida Aquiles Serdán, esquina con Celso Jiménez Juárez, frente a la primaria Aquiles Serdán.

De acuerdo con reportes ciudadanos, alrededor de 15 motocicletas con sujetos encapuchados y fuertemente armados llegaron y, sin mediar palabra, descargaron sus armas contra las víctimas.

Tras la ráfaga de disparos, los agresores huyeron a toda velocidad, dejaron la escena cubierta de casquillos y pánico entre los vecinos.

Se presume un ajuste de cuentas.