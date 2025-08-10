Inseguridad Slider Principal

De varios plomazos en la cabeza asesinaron a un hombre en Chietla

By Redaccion1 / 10 agosto, 2025

Sadit González

Un hombre fue hallado sin vida, tirado en camino de tarreceria y con varios impactos de bala en la cabeza en Chietla, mixteca poblana.

En la comunidad Temaxcalapa, donde antes cruzaban las vías del tren.

El occiso fue identificado por un familiar como Emanuel R. C.

