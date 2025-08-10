De varios plomazos en la cabeza asesinaron a un hombre en Chietla

Sadit González
Un hombre fue hallado sin vida, tirado en camino de tarreceria y con varios impactos de bala en la cabeza en Chietla, mixteca poblana.
En la comunidad Temaxcalapa, donde antes cruzaban las vías del tren.
El occiso fue identificado por un familiar como Emanuel R. C.
You may also like
-
Comando ejecutó a uno y lesionó a otro hombre un herido en Chalchiuapan
-
Video: Acusan al síndico de San Pedro Cholula de contubernio con regidora de Momoxpan
-
Inició la feria en Amozoc
-
Asesinaron a un hombre en taller mecánico de San Martín Texmelucan
-
Video de policías en patrulla de CDMX, ¿6 años de prisión por difundirlo?