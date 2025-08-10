Murió joven motociclista al derrapar y golpearse la cabeza en Izúcar

Sadit González

Un motociclista de entre 35 y 37 años perdió la vida trágicamente luego de circular aparentemente a exceso de velocidad, perdió el control de la moto, derrapó y se golpeó la cabeza en Izúcar de Matamoros.

Sobre la carretera que conduce a la comunidad de San Mateo Matzaco, a la altura de la conocida curva “S”.

El occiso no ha sido identificado, iba en una motocicleta Italika, FT150 G y no llevaba casco de seguridad.