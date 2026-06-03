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La secretaría de Salud compartió consejos para un buen peatón

By Roberto Desachy / 3 junio, 2026

Erika Méndez

La secretaría de Salud emitió una serie de consejos y exhortó a ser peatones responsables.

Al señalar que cada día miles de personas salen de casa sin imaginar que un descuido puede cambiarlo todo.

Para ello, recomendó lo siguiente:

• Pon atención y no uses el celular al cruzar la calle.
• Cruza la calle por las esquinas o el paso peatonal.
• En la calle lleva a los niños de la mano.
• Ten cuidado con las barras de confinamiento.
• Respeta semáforos y señalamientos.
• Camina siempre por la banqueta.
• Al cruzar la calle asegúrate de que el conductor te vea.

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