Seis años de prisión y multa millonaria por maltrato animal en la Angelópolis

María Tenahua

El presidente de la comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del cabildo, Rodrigo Durán Herrera, informó que se modificaron las sanciones a los que cometan delitos contra los animales.

Se harán acreedores a seis años de prisión y una multa de hasta un millón 700 mil pesos, según el nivel de maltrato.

Señaló que se analizó aumentar las penas con la sindicatura, con el objetivo de que la gente piense dos veces en agredir a un animal.

“Es cárcel hasta seis años y la infracción o multa, según el Coremun y la ley de Bienestar Animal, llega hasta un millón 700 mil pesos”, enfatizó.

Asimismo, dijo que comenzará la difusión del maltratómetro en diferentes escuelas de los niveles básicos, para crear conciencia en las infancias y disminuir el maltrato animal en la capital poblana.