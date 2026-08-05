Sheinbaum y Armenta iniciarán la jornada nacional de reforestación

Erika Méndez
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, arrancarán la Jornada Nacional de Reforestación.
Así lo anunció la mandataria federal, quien precisó que el evento se llevará a cabo el próximo 9 de agosto en el Parque Nacional Izta-Popo.
Resaltó que Puebla será el punto de partida, aunque, de manera simultánea se trabajará en las 32 entidades federativas, 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios.
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