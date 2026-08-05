50 por ciento de probabilidad de lluvia en Puebla capital hoy: SMN

María Tenahua
El Servicio Meteorológico Nacional alerta que en la capital poblana este 5 de agosto existe un 50 por ciento de probabilidad de lluvia, la acumulación estimada es de 5 milímetros y la mayor parte del día será totalmente soleado.
Con temperatura máxima de 27 grados, mínima de 12 y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora.
Y se prevé que la lluvia comience a partir de las 17:00 horas.
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