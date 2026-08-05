Motociclistas tendrán mesa de trabajo con el gobierno y Congreso del estado

-El objetivo es que sean analizadas nuevas propuestas que fueron planteadas por los diferentes grupos de conductores de motocicletas

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- En reunión con el gobernador Alejandro Armenta Mier y representantes del Poder Legislativo como el presidente del Congreso Pavel Gaspar, con integrantes del Movimiento Motociclista del Estado de Puebla, se acordó dar respuesta escrita a los interesados e iniciar mesas de trabajo con el Congreso del Estado el día 21 de septiembre del 2026, a efecto de analizar jurídica y operativamente la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

Como resultado del diálogo llevado a cabo en la tarde del martes, la Secretaría de Movilidad y Transporte escuchó las diversas dudas técnicas y administrativas en relación con la entrega de dispositivos adheribles al casco, temas que serán considerados en la próxima reunión, por lo que la entrega de los dispositivos se reanudará con posterioridad a dicha mesa de trabajo, tomando en consideración los acuerdos que deriven de la misma.

El gobernador Alejandro Armenta Mier refrendó que su administración prioriza le apertura al diálogo con los grupos que conforman la sociedad para beneficio de las familias poblanas.

En la reunión también estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; el secretario de Seguridad Pública Estatal, vicealmirante Francisco Sánchez; la subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial, Cynthia Chávez Ríos; el subsecretario de Transporte, Juan Manuel Vega Rayet, entre otras autoridades.

Reafirma Congreso del Estado apertura al diálogo con mesas de trabajo para analizar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial

– El encuentro se realizará el 21 de septiembre; la entrega de dispositivos se reanudará posteriormente

Derivado del diálogo en el que participaron el gobernador Alejandro Armenta Mier y el presidente del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, con integrantes del Movimiento Motociclista del Estado de Puebla, se acordó dar respuesta por escrito a los interesados e iniciar mesas de trabajo para analizar jurídica y operativamente la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. El encuentro se realizará el 21 de septiembre de 2026.

Integrantes de la organización expusieron los obstáculos técnicos y administrativos en relación con la entrega de dispositivos adheribles al casco, por lo que la entrega de éstos se reanudará posteriormente, tomando en consideración los acuerdos que deriven de la mesa de trabajo.

Con la participación del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, y del presidente de la Comisión de Transportes y Movilidad, Elpidio Díaz Escobar, se reafirma el compromiso del Poder Legislativo para abrir espacios de diálogo y escuchar a la ciudadanía.

Durante la reunión estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; el secretario de Seguridad Pública Estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González; la subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial, Cynthia Chávez Ríos; el subsecretario de Transporte, Juan Manuel Vega Rayet, entre otros miembros de la administración.