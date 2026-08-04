Morena abre proceso contra diputadas de Puebla por burlas hacia adultos mayores; piden sanciones

LA JORNADA

Ciudad de México. Morena inició un proceso en contra de las diputadas poblanas, Nay Salvatori y Grace Palomares, quienes se burlaron de los adultos mayores, les dijeron que “huelen a baúl y se están pudriendo”.

La dirigente nacional del partido guinda, Ariadna Montiel, manifestó su enojo por los dichos de las legisladoras y consideró que se les deberían suspender sus derechos como militantes.

Explicó que las expresiones de las diputadas no pueden ser la posición de alguien que milita en Morena. Los adultos mayores deben merecer nuestro mayor respeto, agregó en conferencia de prensa, al rechazar que se tengan ese tipo de expresiones hacia ellos.

Montiel informó que desde el lunes solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que abriera un procedimiento para que estudie el caso y proceda como lo determine.

“Para mi se les deberían suspender sus derechos, pero es decisión de la comisión”, agregó. “Esto debe ser sancionado. Si lo permitimos, parece que se puede seguir haciendo en otro lugar”, insistió, tras hacer un llamado a la militancia dirigirse con respeto a todas las personas.