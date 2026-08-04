UNAM anuncia fechas y sedes del examen de control para ingreso a licenciatura

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que aplicará un Examen de Control Presencial a las y los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo establecido dentro del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La medida fue anunciada con base en la recomendación de la Comisión Técnica de Personas Expertas y forma parte del procedimiento definido por la institución para continuar con el proceso de admisión.

La aplicación del examen se realizará entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 en sedes ubicadas en Guanajuato, Oaxaca, Baja California y Ciudad de México.

¿Quiénes deberán presentar el nuevo examen de la UNAM?

A partir del miércoles 5 de agosto, las y los aspirantes podrán consultar los listados por programa, entidad académica y modalidad para conocer el puntaje mínimo requerido para ser considerados candidatos al Examen de Control Presencial.

La información estará disponible en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026, administrado por la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM.

Únicamente las personas que cumplan con el puntaje mínimo señalado podrán avanzar a la siguiente etapa del concurso de ingreso.

¿Cuándo se podrá descargar la cita?

Desde el viernes 7 de agosto, las y los aspirantes seleccionados podrán ingresar con su clave personal a la plataforma “TU SITIO”, ubicada dentro del micrositio del Concurso de Selección.

En ese apartado podrán obtener la cita correspondiente para presentar el examen presencial.

El documento incluirá la fecha, el horario, la sede asignada, el croquis de ubicación y la documentación que deberá presentarse el día de la evaluación.

La Universidad recomendó revisar cuidadosamente los datos de la cita y acudir en el horario establecido.

Fechas y sedes del Examen de Control Presencial

La aplicación del examen se distribuirá de la siguiente manera:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.

Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

Cada aspirante deberá presentarse únicamente en la fecha, hora y sede indicadas en su cita individual.

UNAM pide no compartir el folio

La Universidad recordó que el folio asignado durante el concurso de selección protege los datos personales de las y los aspirantes.

Por esta razón, pidió no compartirlo en redes sociales, grupos de mensajería ni con personas ajenas a la institución.

En caso de dudas o aclaraciones sobre el proceso, los participantes podrán utilizar el portal de ayuda para aspirantes habilitado por la Dirección General de Administración Escolar.

La UNAM no detalló en el comunicado las características, duración o contenido del Examen de Control Presencial, por lo que las indicaciones específicas deberán consultarse en la cita entregada a cada aspirante.