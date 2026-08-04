Video: Gobierno de Puebla aplicará el “Derecho de Audiencias” contra las “fake news”, advirtió el Choco Parra

María Huerta

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, presento el proyecto “Derecho de Audiencias”, para aclarar información falsa de medios de comunicación que se inclinen recurran a la difamación por interés político, comercial, ideológico, etc.

Advirtió que la autoridad estatal ejercerá su derecho de réplica, para defenderse ante algunos medios de comunicación y hacer valer el derecho de las audiencias.

“Vamos a ver quién puede más, quién miente más o quién dice la verdad”, expresó.

Puebla creció más del 3% en el primer trimestre y el estado ejercerá su Estado de derecho de réplica: García Parra

El coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta, José Luis García Parra, aseguró que existe un crecimiento económico de más del tres por ciento en el primer trimestre del año.

En conferencia de prensa, puntualizó que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reporta que la entidad se ubica en el quinto lugar a nivel nacional en crecimiento.

Asimismo, indicó que el estado se colocó encima del Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Baja California y Coahuila.