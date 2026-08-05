Con más de 96 mil estudiantes, arranca UAEMéx ciclo escolar 2026-2027

EL VALLE

Toluca, Méx.- Con una matrícula total de 96 mil 484 estudiantes, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) arrancó el ciclo escolar 2026-2027 en un total de 55 espacios académicos situados en todo el territorio mexiquense.

De acuerdo con la UAEMéx, las y los estudiantes estudian en alguna de las tres modalidades que actualmente tienen y que son: presencial, mixta y a distancia.

Del total de la matrícula, 27 mil 895 estudiantes son de nuevo ingreso, de los cuales 9 mil 604 corresponden al nivel medio superior, 17 mil 875 a estudios profesionales y 416 a estudios avanzados.

Asimismo, 68 mil 589 universitarias y universitarios continúan su trayectoria académica como estudiantes de reingreso, cifra integrada por 15 mil 932 alumnos de bachillerato, 51 mil 771 de licenciatura y 886 de posgrado.

La UAEMéx fortalece año con año su presencia en las distintas regiones del Estado de México, al actualizar y diversificar su oferta educativa para responder a las necesidades sociales, económicas y de desarrollo de cada comunidad.

A la fecha, cuenta con 55 espacios académicos distribuidos en todo el territorio estatal, éstos inmuebles se conforman por facultades, centros universitarios y unidades académicas profesionales que atienden a una gran comunidad escolar.

La mayoría de las facultades están localizadas en Toluca y Ciudad Universitaria (CU) con un total de 21 y una escuela; también hay 13 Centros Universitarios ubicados en municipios como Texcoco, Ecatepec y Zumpango; a la vez, cuentan con seis Unidades Académicas Profesionales (UAP).

Para llegar a más sitios y ampliar la cobertura educativa, la institución impulsa la Prepa Digital UAEMéx, una modalidad innovadora que amplía las oportunidades de acceso al nivel medio superior mediante un modelo flexible, apoyado en herramientas tecnológicas y diseñado para atender a personas de distintas regiones del estado que requieren alternativas acordes con sus contextos y necesidades.

Actualmente, la UAEMéx brinda atención educativa a través de once planteles de la Escuela Preparatoria: cinco ubicados en Toluca y seis en los municipios de Texcoco, Amecameca, Tenancingo, Atlacomulco, Almoloya de Alquisiras y Tecámac.

Esta vocación regional permite acercar oportunidades de formación a un mayor número de mexiquenses, consolidando a la institución como un referente de educación pública con visión estatal, comprometida con el desarrollo equilibrado de la entidad.