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Volcadura en autopista Puebla- Orizaba deja un fallecido

By Roberto Desachy / 5 agosto, 2026

Sadit González

La madrugada de este 5 de agosto se registró la volcadura de un tráiler en el kilómetro 228, con dirección a Orizaba.

El conductor perdió la vida en el lugar.

La zona presenta afectaciones viales, se pide a automovilistas circular con precaución.

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