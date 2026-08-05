Volcadura en autopista Puebla- Orizaba deja un fallecido

Sadit González
La madrugada de este 5 de agosto se registró la volcadura de un tráiler en el kilómetro 228, con dirección a Orizaba.
El conductor perdió la vida en el lugar.
La zona presenta afectaciones viales, se pide a automovilistas circular con precaución.
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