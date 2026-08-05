Ariadna Ayala inició rehabilitación del mutideportivo en la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inició la rehabilitación del Espacio Público Multideportivo en la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula, una obra de alto impacto social que fortalecerá la infraestructura deportiva y recreativa.

Ariadna Ayala explicó que el proyecto contempla una inversión de más de 3 millones 283 mil pesos y abarcará la rehabilitación de 1,205.43 metros cuadrados de infraestructura destinada a fomentar la actividad física, la sana convivencia y el desarrollo comunitario.

Entre las acciones que se realizarán destaca la rehabilitación de una cancha de fútbol con la instalación de pasto sintético, conformación de terracerías y colocación de porterías con red; una cancha de basquetbol con piso de concreto, pintura epóxica y nuevos tableros; además de un módulo de baños equipado con muebles sanitarios, mamparas, cisterna e instalación eléctrica.

La obra también contempla la creación de un área recreativa con gimnasio al aire libre, instalación de luminarias y la construcción de una cerca perimetral para brindar mayor seguridad a las familias que harán uso de este espacio.