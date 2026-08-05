Voluntariado de Altosano y Fundación GCM participa en jornada de reforestación 2026 en Los Molinos

Staff/RG

Al realizar la Jornada de Reforestación 2026 más de 150 voluntarios de Altosano y Fundación Granjas Carroll de México sembraron 4 mil 800 plantas de Pinus pseudotrobus, en el ejido San José Los Molinos, municipio de Perote, Veracruz.

Los renuevos fueron obtenidos gracias a la alianza entre Fundación Granjas Carroll de México y la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), a través de la Oficina de Representación Estatal en Veracruz y en la jornada estuvo el presidente del Comisariado Ejidal Alfonso Mata, así como integrantes del equipo de ejidatarios.

También se contó con el patrocinio Francisco Mejía, de la empresa “SOS-Control de Plagas Urbanas” de Coatepec, Veracruz, quien aportó botellas de agua para la hidratación de los participantes, al acto asistió el grupo 3 Fénix de la Asociación de Scouts de México, A.C., de Xalapa, Provincia Veracruz, representado por la Maestra Ana Marina Fernández.

Por parte de Altosano-Granjas Carroll y Fundación Granjas Carroll de México, A. C., participaron varios directivos de Operaciones y Relaciones Públicas, la directora ejecutiva de Fundación Granjas Carroll de México, A.C., Mayra Fritsche, así como voluntarias, voluntarios y algunos de sus familiares.

La jornada se desarrolló bajo medidas de seguridad para los asistentes, con el acompañamiento de los equipos del Plan de Respuesta a Emergencias, Seguridad Patrimonial, Seguridad e Higiene y Servicio Médico de la empresa.

Con esta acción, Altosano y Fundación Granjas Carroll de México reiteran su compromiso con la recuperación ambiental, la cultura del voluntariado y el desarrollo comunitario en beneficio de las comunidades de la región.