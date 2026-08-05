Continúa Tonantzin Fernández estrechando lazos con universidades en favor de la educación

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La presidenta municipal firmó un convenio de colaboración con el Centro Universitario del Claustro Humanista

4 de agosto de 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Con el firme compromiso de impulsar la educación de las y los jóvenes cholultecas, así como contribuir a su profesionalización para favorecer su desarrollo personal y económico, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, firmó un convenio de colaboración con el Centro Universitario del Claustro Humanista.

Durante su intervención, Arisbeth Castro Casquera, directora general de la institución, destacó que cuando se trata de educación la suma de esfuerzos es fundamental para ampliar las oportunidades de acceso. En ese sentido, agradeció la disposición del Gobierno Municipal para concretar este convenio, mediante el cual 32 jóvenes podrán acceder a becas con importantes beneficios.

Por su parte, la presidenta municipal Tonantzin Fernández reconoció al Centro Universitario del Claustro Humanista por su compromiso con la formación de las y los jóvenes cholultecas, al brindar oportunidades que les permitan continuar con sus estudios universitarios, fortaleciendo así la colaboración entre las instituciones educativas y el gobierno municipal.

Como parte del convenio, se otorgarán 32 becas que contemplan inscripción gratuita para estudiantes de nuevo ingreso y una cuota preferencial de 5 mil pesos para la reinscripción semestral. La distribución de los apoyos será la siguiente:

• 10 becas del 50 %.

• 10 becas del 70 %.

• 10 becas del 80 %.

• 2 becas del 100 % sobre la colegiatura mensual.

Las becas contempladas en este convenio podrán ser aprovechadas por estudiantes inscritos en las siguientes licenciaturas que ofrece el Centro Universitario del Claustro Humanista:

• Gestión Física y Deporte.

• Creación y Transformación de Negocios.

• Diseño Digital y Mercadotecnia.

• Derecho.

• Inteligencia Artificial.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de seguir generando alianzas estratégicas con instituciones de educación superior para ampliar las oportunidades académicas de las y los jóvenes, contribuyendo a la construcción de un municipio con mayores oportunidades de desarrollo.