El semáforo de las finanzas públicas en luz verde: los ingresos se recuperan, pero no repuntan

Staff/RG

Durante el primer semestre de 2026, las finanzas públicas avanzaron frente al año anterior. Sin embargo, es insuficiente para hablar de un fortalecimiento de la recaudación o de una estabilización del endeudamiento.

Entre enero y junio, los ingresos públicos ascendieron a 4.3 billones de pesos. Un crecimiento real de apenas 0.1% 🟢 respecto a 2025 —el más bajo de los últimos tres años— y 5.6% 🟡 por debajo de la meta del periodo. Como consecuencia, los ingresos que financian directamente al Gobierno federal, y con ellos los programas, bienes y servicios públicos mostraron el segundo menor desempeño desde 2021: cayeron 0.7% 🟡 contra el año pasado.

La razón es que la recaudación tributaria registró su crecimiento más bajo desde 2021. Sumó poco más de 2.9 billones de pesos, un avance real de apenas 0.4% 🟢. Este resultado revela los límites del modelo de recaudación por fiscalización que sostuvo el crecimiento tributario desde 2021, pero que registró caídas en 2025 y ahora en 2026. De enero a junio, los ingresos por fiscalización cayeron 4.9% (29.8 mmdp), por menores cobros vía auditorías (14.8 mmdp menos que un año antes) y por una menor autocorrección de los contribuyentes (14.9 mmdp menos). La recaudación primaria —la vinculada al dinamismo económico— aumentó apenas 2%, pese a que la economía creció 2.1% real en el mismo periodo; el contraste es aún más marcado frente al 15% que esta recaudación había avanzado un año antes, lo que sugiere que el efecto del Mundial de futbol sobre la recaudación pudo ser limitado.

Frente a ingresos que se recuperan sin despegar, el gasto público ascendió a poco más de 4.8 billones de pesos, con un crecimiento real de 2.1% 🟢 comparado con el año anterior. Aún así, registró un subejercicio de 498 mmdp, el mayor desde al menos 2005. El gasto aumenta 🟢, pero lo hace impulsado por la nómina —que desde 2025 creció casi 9%—, mientras que la inversión física cayó 7.9% 🟡.

Con ingresos que no despegan y un gasto en ascenso, el balance público (ingresos menos gastos) arrojó un déficit de 559 mil millones de pesos, 36% 🔴 mayor al del año anterior. Ello llevó el saldo de la deuda pública a superar por primera vez el techo de los 19 billones de pesos: un aumento de 3.5% 🟡 frente a 2025.

En conclusión: Durante el primer semestre las finanzas públicas avanzaron, pero no repuntaron. La recaudación no acompañó el crecimiento de la economía y, hasta los resultados de junio, el efecto del Mundial sobre los ingresos tributarios se percibe limitado.

Conviene además matizar la lectura del endeudamiento: aunque los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP; la medida más amplia del déficit) se redujeron 4.3% 🟢 en relación al año anterior, la presión fiscal de fondo —la brecha entre ingresos y gastos que captura el balance tradicional— viene en aumento. Así, más allá del alivio en el indicador amplio, las presiones sobre el déficit persisten y la deuda pública sigue marcando niveles históricos.

Tres hitos de las finanzas públicas

1. Los ingresos totales del Sector Público llegaron a 4.28 billones para el periodo de enero a junio de 2026. Esto es apenas 0.1% (4.7 mmdp) por encima del mismo periodo de 2025.

2. El gasto neto se quedó en el periodo de enero a junio 9.3% (-498.9 mmdp) abajo del calendario: el mayor retraso desde 2005.

3. El gasto en inversión física presenta una caída de 7.9% frente al periodo de enero a junio del año anterior y se ubicó en 382.7 mmdp. Con ello, alcanzó su nivel más bajo para un primer semestre desde 2019.