Sheinbaum ‘regaña’ a diputadas de Morena por burlarse de las personas adultas mayores: ‘No es correcto’

EL FINANCIERO

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares por comentarios contra las personas adultas.

La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó los comentarios de las diputadas locales de Morena, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, contra las personas adultas mayores.

La mandataria dijo que no es correcto “hablar de forma discriminatoria” contra ninguna persona. Luego de que durante un podcast las legisladoras se burlaran de que los adultos mayores “huelen a baúl” y que Palomares dijera que era porque “ya se están pudriendo”.

“No es correcto hablar de ninguna persona en una forma discriminatoria. Estamos en contra de cualquier forma de discriminación”, comentó en la mañanera.

Morena evalúa sanciones contra diputadas

La mandataria recordó que, tras las expresiones de Nayeli Salvatori y Grace Palomares, Morena evalúa sancionar a las legisladoras, lo que podría costarles la militancia en el partido guinda.

Ya verá Morena si eso representa una sanción para las diputadas”, comentó.

En tanto, en sus redes sociales, las diputadas emitieron una disculpa pública, aunque en un principio rechazaron que fueran a hacerlo por sus expresiones.