EU anuncia recompensas por líderes del CJNG; va por integrantes del cártel por fraude en tiempos compartidos

EL UNIVERSAL

Corrupción y cárteles son lo mismo”, afirma jefe de la DEA; señala que el gobierno de Trump irá por “los líderes de los cárteles y funcionarios corruptos de gobierno”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció 100 millones de dólares (mdd) en recompensas para atrapar a líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus redes, además de acusaciones contra tres de ellos relacionados con fraude en tiempos compartidos.

En conferencia de prensa, los titulares del Departamento de Justicia de EU, Todd Blanche; de la DEA, Terrance Cole, y del FBI, Kash Patel, anunciaron las acciones contra el poderoso cártel mexicano.

El jefe de la Agencias de Control de Drogas (DEA, en inglés), Terry Cole, denunció la “corrupción en México, incluyendo en el gobierno de México, que ha protegido a líderes de los cárteles”.

Advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump irá por “los líderes de los cárteles y funcionarios corruptos de gobierno” que permiten o facilitan el flujo de drogas que está matando a estadounidenses.

Cole subrayó que “la corrupción y los cárteles son lo mismo. La corrupción es actividad de los cárteles, es un facilitador, y la perseguiremos”

Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, habló de un 22% de declive en las muertes por fentanilo, que atribuyó a la acción del gobierno de Trump.

Tyson Duva, fiscal general asistente de la división criminal del Departamento de Justicia, anunció nuevos cargos por tráfico de drogas y armas contra cinco líderes del CJNG:

– Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”

– Hugo Gonzalo Mendoza, “El Sapo”

– Ricardo Luis Velasco, “Tripa”

– Julio César Montero Pinzón “Tarjetas”

Carlos Andrés Rivera “La Firma”

Además, Duva anunció acusaciones sustitutivas por fraude en tiempos compartidos contra Montero Pinzón, Rivera y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.