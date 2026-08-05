Hombre y una mujer asesinados en Huixcolotla

Los ejecutaron atrás de la comandancia de policía

Desde Puebla

Huixcolotla se tiñó de sangre tras una persecución y balacera que dejó hombre y una mujer asesinados, a un costado de la Central de Abastos.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades correspondientes, sujetos desconocidos protagonizaron una persecución que culminó en la calle detrás de la comandancia de las policías municipal y estatal, en inmediaciones del área conocida como Carbones.

En el lugar fue localizado un vehículo particular deportivo negro.

A un costado de la unidad, sobre la carpeta asfáltica, quedó tendido el cuerpo de un hombre.

Al interior del automóvil, en el asiento del copiloto, se encontraba una mujer, quien de igual forma carecía de signos vitales.

Personal de Huixcolotla confirmó el deceso de ambas personas, presuntamente por arma de fuego.

Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro en calidad de desconocidos, en espera de ser identificados.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas por este doble homicidio.