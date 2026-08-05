Atiende Protección Civil estatal incendio en San Aparicio

No hubo lesionados

Erika Méndez

La coordinación estatal de Protección Civil (PC) atendió incendio en la Unidad Habitacional San Aparicio del municipio de Puebla, sin que se registraran lesionados.

El siniestro ocurrió en una subestación de telefonía en desuso ocupada por personas en situación vulnerable.

Los elementos realizaron enfriamiento y remoción con apoyo de bomberos del estado y Protección Civil municipal; el lugar quedó sin riesgo.