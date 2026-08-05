LA JORNADA

México consigue medallas de oro en los 5 mil metros, esgrima y gimnasia. Al cerrar ayer la jornada, la delegación nacional suma en total 123 preseas de oro, 83 de plata y 71 de bronce, con lo cual se mantiene en el liderato del medallero, seguida de Colombia y Cuba.

Eduardo Herrera, campeón tricolor en los 5 mil metros de los Juegos Centroamericanos 2026

“Me da un chingo de gusto ponerme el uniforme de la selección y decir de dónde vengo”, expresó el fondista Eduardo Herrera, quien nació en Estados Unidos, donde sus padres trabajaron en campos agrícolas, pero decidió competir por México

Es hasta 2023, cuando el deportista decidió competir por nuestro país y honrar sus raíces.

“Me siento muy orgulloso de representar a México, el lugar donde nació toda mi familia. Me da un chingo de gusto ponerme el uniforme de la selección y decir de dónde vengo”, dijo Herrera, quien ayer logró la medalla de oro en 5 mil metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

La formación deportiva de Eduardo fue en Colorado, donde labró una carrera profesional de la mano del equipo Under Armour Dark SkyAyer. Muy pronto, el deportista de 28 años de edad comenzó a destacar a escala internacional hasta llegar a una medalla de bronce en la Liga Diamante de Laussane.

La sexta presea de oro para el atletismo mexicano estuvo marcada por el viento, la humedad y una estrategia de hidratación que Herrera consideró clave para mantener el ritmo. El mexicano cruzó la meta con tiempo de 13:50:86 minutos, muy por delante del segundo lugar ocupado por el cubano Víctor Ortiz (14:02:74) y del tercer sitio obtenido por el colombiano Pedro Marín (14:02:80).

En una jornada en la que México llegó a los 123 oros y 277 medallas totales, Guillermo Campos se llevó el bronce en la prueba de 400 metros con vallas (49:82 segundos) tras la descalificación del costarricense Gerald Drumond.

El relevo mixto 4×400 integrado por Cecilia Tamayo, Miriam Sánchez, Austin Kresley y Gerardo Lomelí cruzó la meta en tercer lugar, pero fue descalificado por invasión de carril, al igual que el equipo dominicano, que había terminado en primer lugar.

Luis Avilés y Valente Mendoza aseguraron su boleto para la final de 400 metros planos. El primero, obtuvo su boleto tras finalizar en el segundo lugar de su heat semifinal con tiempo de 45:74 segundos, mientras Valente se clasificó al concluir tercero con 45:88.

Mantener la calma en los momentos de mayor presión fue lo que permitió a la esgrimista mexicana Natalia Botello remontar un marcador adverso y conquistar la medalla de oro en Santo Domingo.

La deportista enfrentó a la puertorriqueña Gabriela Hwang, medallista mundial que dominaba el asalto con una ventaja de 8-2. Botello no claudicó y terminó por reaccionar de manera sorprendente en el segundo periodo para remontar y llevarse el título en sable femenil con marcador de 13-6.

“Gracias a Dios, toque a toque fui remontando. En la pista no pensaba en otra cosa que no fuera en ganar y cada toque que metía, sabía que me acercaba un poco más a cerrar el marcador”, compartió.

En duelo de mexicanos Máximo Azuela venció al olímpico Diego Cervantes en florete para convertirse en campeón centro caribeño.

En gimnasia artística Natalia Escalera se llevó el oro en el all around femenil, donde su compañera Victoria Mata consiguió el bronce. Las deportistas lograron puntuaciones de 51.450 y 50.850 puntos, respectivamente.

Bronce en hockey

México puso punto final al hockey sobre pasto tras la conquista de la medalla de bronce por parte del equipo varonil. La escuadra tricolor del entrenador Hugo Rubén Aguilera se impuso por contundente 5-1 a Venezuela en la sede Parque del Este.

La delegación mexicana perdió una medalla dorada en Santo Domingo luego de no completarse la participación mínima en la prueba de rifle 3 posiciones femenil.

Aunque fue una jornada con pocos oros respecto de otros días, nuestro país se mantiene de líder del medallero con 123 de oro, 83 de plata y 71 de bronce. Colombia es segunda con 60 de doradas, 68 de argentas y 50 de bronce. Cuba ocupa el tercer lugar con 33 títulos, 26 subcampeonatos y 35 bronces.

Por otra parte, durante la presentación de un billete conmemorativo de la Lotería Mexicana, Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, aseguró que todos los mexicanos recibirán lo prometido luego de subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“En cuanto regresen a todos se les van a dar sus estímulos y becas de acuerdo con sus resultados. También se les va a apoyar en su preparación rumbo a los torneos clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima. En esta ocasión fue menor el premio porque se les ayudó durante toda su preparación, además de que se destinaron 100 millones extras para los campamentos fuera del país y material deportivo”, comentó.