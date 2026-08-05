Tricolor femenil derrota a El Salvador y buscará el tetracampeonato en Juegos Centroamericanos

LA JORNADA

La selección mexicana femenil Sub-23 clasificó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al imponerse en tiempos extra 4-1 a El Salvador en el partido que se disputó en el estadio Moca 85.El Tricolor buscará el tetracampeonato en la justa regional, cuando se enfrente el jueves ante Colombia por el oro.

Lourdes Bosch abrió la pizarra al minuto 25, luego de encarar por la banda y recortar hacia el centro para vencer a la guardameta salvadoreña Idalia Serrano con un potente disparo. Las dirigidas por Vanessa Martínez dominaron a su rival en toda la primera mitad pero no consiguieron incrementar la ventaja.

En el segundo tiempo, La Selecta aprovechó que la diferencia en la pizarra era mínima e igualó al 71 con el tanto de Yoselyn López, quien con un remate de volea venció a la arquera Celeste Espino. Cerca del final, México buscó evitar la prórroga pero falló dos ocasiones frente al marco.

Al inicio del tiempo extra, Andrea Frías perfiló el boleto a la final para el Tricolor al rematar un centro proveniente de la banda izquierda luego de una serie de rebotes en el área chica (90). El conjunto centroamericano buscó igualar de nuevo el duelo, pero no fue capaz de meter en apuros el arco defendido por Espino; en su afán por irse al frente descuidó la defensa y Valerie Vargas (115) y de nuevo Frías (123) decretaron el marcador final.

La selección mexicana ha conquistado metal áureo en las últimas tres ediciones de los Juegos Centroamericanos (San Salvador 2023, Barranquilla 2018 y Veracruz 2014), por lo que en la final parten como favoritas.

En la otra semifinal, Colombia se impuso en penaltis 4-3 a Venezuela luego de empatar (2-2) en tiempo regular.