Sheinbaum regañó a Nayeli Salvatori y Graciela Palomares por burlarse de adultos mayores

“No es correcto discriminar”

Jorge Barrientos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo marcó distancia de las diputadas locales de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez, al reprobar públicamente sus expresiones contra personas adultas mayores durante el podcast DesCasadas.

Desde Palacio Nacional, la mandataria dejó claro que ningún representante popular debe utilizar un discurso discriminatorio, al señalar que no es aceptable denigrar a las personas por su edad, independientemente del partido político al que pertenezcan.

“No es correcto hablar de ninguna persona de forma discriminatoria, sean de Morena, de cualquier otro partido político o sin partido político”, afirmó.

Con ello, Sheinbaum desautorizó la postura que inicialmente asumieron las legisladoras poblanas, quienes defendieron sus comentarios pese a la indignación que provocaron entre organizaciones, ciudadanos y actores políticos.

La controversia comenzó cuando Nayeli Salvatori afirmó que los hombres mayores “huelen a baúl del recuerdo”, mientras que Graciela Palomares remató diciendo que “ya se están pudriendo”. Además, ambas hicieron comentarios sobre las arrugas, la caída del cabello y enfermedades asociadas con la vejez, expresiones que fueron calificadas como ofensivas y discriminatorias.

Tras la presión pública y el deslinde de Morena, las diputadas ofrecieron una disculpa; sin embargo, el caso ya había escalado a la dirigencia nacional del partido.

Sheinbaum evitó adelantar una sanción, aunque dejó en claro que será Morena quien determine las consecuencias para ambas legisladoras.

“Que sea Morena quien defina si eso representa una sanción para las diputadas”, sostuvo.

La dirigencia nacional de Morena confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrió un procedimiento para investigar a Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, al considerar que su conducta podría ser contraria a los principios de respeto e inclusión que promueve el movimiento.

Las declaraciones de la presidenta representan el mayor llamado de atención hasta ahora contra las congresistas poblanas, cuya actuación ha generado una fuerte polémica y reavivado el debate sobre la responsabilidad que tienen los servidores públicos de evitar cualquier forma de discriminación, especialmente contra uno de los sectores más vulnerables de la población.