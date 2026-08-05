Pavel Gaspar confirma revisión a ley de Motocicletas

Habrá mesa de trabajo el 20 de septiembre

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, anunció que el próximo 20 de septiembre, a las 11:00 horas, se realizará una mesa de trabajo para perfeccionar la Ley de Motocicletas, con el objetivo de fortalecer el marco legal y atender las inquietudes de distintos sectores involucrados.

El legislador señaló que la reforma fue construida a partir de un reclamo social en materia de seguridad, debido al incremento de delitos cometidos utilizando motocicletas.

“Esta ley fue construida a través de un reclamo social, de seguridad para todas y todos los poblanos, ya que los números que presenta la Secretaría de Seguridad Pública sobre actos delictivos cometidos con motocicletas son muy altos”, expresó.

Gaspar Ramírez precisó que la mesa de trabajo permitirá analizar propuestas para perfeccionar la legislación, escuchar a motociclistas, autoridades y especialistas, y realizar los ajustes necesarios para que la norma cumpla con su propósito sin afectar a quienes utilizan este medio de transporte de manera responsable.

La denominada Ley de Motocicletas fue aprobada por el Congreso del Estado en junio de 2025 como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad pública y reducir la incidencia de delitos en los que se utilizan este tipo de vehículos.

Entre las medidas se encuentran la obligación de portar placas visibles, evitar su alteración u ocultamiento y cumplir con los requisitos de identificación y circulación previstos en la legislación estatal.

Asimismo, la norma contempla sanciones para quienes incumplan sus disposiciones, que incluyen multas económicas, infracciones administrativas e, incluso, el aseguramiento de la motocicleta en los casos previstos por la ley, principalmente cuando las unidades circulen sin placas, con documentación irregular o incumpliendo las medidas de identificación obligatorias.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política reiteró que el objetivo de la mesa de trabajo no es eliminar la ley, sino perfeccionarla para que responda a las demandas ciudadanas y, al mismo tiempo, brinde certeza jurídica a los motociclistas.

Finalmente, afirmó que el Congreso del estado mantendrá el diálogo con todos los sectores involucrados para construir una legislación equilibrada que fortalezca la seguridad pública, reduzca la incidencia delictiva y garantice el respeto a los derechos de quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte o herramienta de trabajo.

Nayeli Salvatori y Graciela Palomares conservan sus derechos como diputadas

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gáspár Ramírez, afirmó que las diputadas Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez mantienen sus derechos como integrantes de la LXII Legislatura, mientras que cualquier eventual sanción como militantes será determinada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

El legislador pidió no adelantar conclusiones sobre el procedimiento interno que enfrenta ambas diputadas y llamó a esperar la resolución del órgano partidista.

“Ellas fueron electas, votadas. El tema del partido, les pido que no supongamos, vamos a ver qué dictamina la Comisión de Honestidad y Justicia sobre sus derechos de partido.”

Pável Gáspár Ramírez destacó que, al haber sido elegidas mediante el voto ciudadano, Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez conservan plenamente sus derechos como legisladoras, independientemente del proceso que Morena lleva a cabo en el ámbito interno.

“En el tema ya de legisladoras de esta 62ª Legislatura, pues es un tema de derechos; ellas son legisladoras, ellas van a estar ahí. Es una decisión de ellas si eligen seguir o lo que sea, pero sus derechos están ahí.”

Las declaraciones surgen tras la polémica generada por los comentarios que Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez realizaron durante un podcast sobre hombres adultos mayores, lo que derivó en críticas de diversos actores políticos y sociales, así como en la apertura de un procedimiento por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

El presidente del Congreso reiteró que cualquier decisión sobre los derechos partidistas de ambas diputadas corresponde exclusivamente a los órganos internos de Morena, mientras que su permanencia como integrantes de la LXII Legislatura está respaldada por el mandato que recibieron en las urnas.