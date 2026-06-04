Alimentar la fuerza también forma parte de la rutina runner

Staff/RG

En el marco del Día Mundial del Corredor, especialistas destacan cómo el descanso, la alimentación y la proteína forman parte de una rutina deportiva más equilibrada.

Correr se ha convertido en una de las actividades favoritas de quienes buscan mantenerse activos, despejar la mente y construir hábitos sostenibles. Entre entrenamientos, carreras y kilómetros acumulados, cada vez más personas entienden que el rendimiento no depende únicamente del esfuerzo físico, sino también de factores como la recuperación, el descanso y la alimentación.

De acuerdo con el reporte Year In Sport de Strava, el running se mantiene entre los deportes más practicados dentro de su comunidad global, reflejando cómo millones de personas han incorporado el movimiento a su vida diaria.

“El rendimiento y la recuperación se construyen con hábitos consistentes. El descanso, una correcta hidratación y el consumo adecuado de proteína pueden ayudar a acompañar la recuperación muscular y formar parte de una rutina más equilibrada para quienes realizan actividad física de manera constante”, menciona Ximena Barajas, nutrióloga de Oikos.

La proteína ha cobrado relevancia entre quienes buscan complementar su alimentación antes o después de entrenar. En este contexto, Oikos Pro ofrece opciones sólidas y bebibles para distintos momentos de consumo. Su portafolio incluye presentaciones de 150 g en sabores vainilla y frutos rojos, versiones bebibles de 220 g en los mismos saboresy formatos de 700 g en sabores natural y frutos rojos para compartir en casa.

Dependiendo de la presentación, Oikos Pro aporta 15 g, 18 g o hasta 70 g de proteína por envase; además contiene aminoácidos esenciales y vitamina D, es deslactosado, bajo en grasa y sin azúcar añadida. A esta oferta se suma Oikos Pro Shake con proteína, una alternativa lista para beber con 18 g de proteína por envase.

Para quienes integran el running a su día a día, existen hábitos sencillos que pueden hacer una diferencia:

• Mantener una hidratación adecuada durante el día.

• Llevar una dieta equilibrada que favorezca el rendimiento durante la actividad

física..

• Priorizar horas de descanso y recuperación.

• Escuchar las necesidades del cuerpo.

• Elegir opciones prácticas que se adapten al ritmo diario.

El Día Mundial del Corredor reconoce a millones de personas que han hecho del running una parte importante de su vida. Más allá de las distancias o los tiempos, la fecha celebra la disciplina y las decisiones cotidianas que acompañan cada kilómetro recorrido.