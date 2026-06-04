David Bisbal anuncia ‘Tour eternos 2026’ por Estados Unidos

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La gira llegará a destinos clave en Puerto Rico, California, Texas y Florida

Arranca el 9 de diciembre en los Ángeles y culmina el 19 de diciembre en Miami

La preventa comienza el 4 de junio a las 10:00 a.m. (hora local) y la venta general el 5 de junio

David Bisbal, ícono de la música en español y uno de los artistas más exitosos e influyentes de su generación, anuncia oficialmente su esperado ‘Tour Eternos 2026’ por Estados Unidos. Con una trayectoria que abarca más de 25 años, más de 80 premios nacionales e internacionales y una conexión única con sus fans, David Bisbal inicia un nuevo capítulo artístico con una gira que promete ser una de las más especiales de su carrera.

Producido por Live Nation, ‘Tour Eternos 2026’ dará inicio este 9 de diciembre en Los Ángeles, California y recorrerá algunas de las ciudades más importantes del país, incluyendo El Cajón, Houston, Dallas, Orlando y Miami, donde concluirá el 19 de diciembre. Esta serie de presentaciones ofrecerá una experiencia en vivo completamente renovada, combinando la emoción de su nuevo repertorio con los éxitos que han marcado generaciones de seguidores alrededor del mundo.

Los boletos estarán disponibles a través de una preventa exclusiva a partir del 4 de junio a las 10:00 a.m. (hora local), mientras que la venta general comenzará el 5 de junio a las 10:00 a.m. (hora local) a través de LiveNation.com.

Antes de su llegada a Estados Unidos, David Bisbal llevará esta nueva propuesta a distintos países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, México y República Dominicana, entre otros, con un espectáculo cargado de energía, emoción y una cuidada producción audiovisual. La gira incluirá interpretaciones en vivo de las canciones de su próximo álbum, ‘Eternos’, cuyo lanzamiento está previsto para el 2 de octubre.

Con ‘Eternos’, David Bisbal explora una faceta artística más sofisticada y elegante, rindiendo homenaje a grandes clásicos desde una visión contemporánea. Con su maestría vocal, David Bisbal sigue trazando la ruta del crooner moderno, consolidándose como la voz masculina más elegante y sofisticada del mundo hispano, llevando el sello de la excelencia latina a todos los rincones del planeta.

‘Eternos’ refleja el universo creativo que David Bisbal desarrolla en esta nueva etapa, una propuesta donde confluyen la nostalgia, la excelencia interpretativa y una estética refinada que reafirma su posición como una de las voces masculinas más importantes de sus tiempos. El álbum estará disponible el próximo 2 de octubre en todas las plataformas digitales y formatos físicos.

‘TOUR ETERNOS 2026’ – FECHAS EN ESTADOS UNIDOS