Se esperan 600 mil visitantes para verano: Jaime Oropeza

María Tenahua

El secretario de Economía y Turismo del municipio de Puebla, Jaime Oropeza Casas, informó que para esta temporada vacacional de verano en la capital poblana se espera que lleguen más de 600 mil visitantes.

“Para verano estamos esperando 600 mil turistas que pernocten en la ciudad y estamos esperando que se queden más de dos noches”, enfatizó.

Agregó que próximamente el gobierno municipal dará a conocer una serie de actividades de verano para todos aquellos que estén analizando pasar su periodo vacacional en la capital poblana.

Asimismo, indicó que aprovecharán las conexiones aéreas que existen con los nuevos vuelos en el aeropuerto Hermanos Serdán en Huejotzingo.