“Destino Futbolero” impulsará turismo, cultura y desarrollo en EdoMéx

EL VALLE

Ciudad de México.- Con la expectativa de generar una derrama económica estimada en 7 mil 960 millones de pesos y consolidarse como uno de los principales destinos complementarios de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, el Gobierno del Estado de México presentó la estrategia “Estadio de México, Destino Futbolero”, un programa que combina acciones de desarrollo económico, turístico, cultural y de seguridad para aprovechar la celebración de la máxima justa deportiva.

Durante la presentación, autoridades estatales destacaron que la entidad se encuentra preparada para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales gracias a su infraestructura de conectividad, capacidad turística y amplia oferta de servicios, factores que la convierten en un aliado estratégico de la Ciudad de México, una de las sedes mundialistas.

La estrategia comenzará a tomar forma esta misma semana con la celebración del partido de despedida de la Selección Mexicana frente a Serbia, programado para el próximo 4 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, encuentro para el que se espera un lleno total de 27 mil aficionados.

La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, aseguró que el Estado de México se encuentra listo para formar parte del ambiente mundialista y recibir a quienes visiten la región durante las semanas de competencia.

“Estamos preparados en todos los sentidos. El Estado de México tiene mucho que aportar al Mundial FIFA 2026 y cuenta con la infraestructura necesaria para atender a visitantes nacionales y extranjeros”, señaló.

La funcionaria destacó que la entidad posee una ubicación estratégica y una conectividad privilegiada gracias al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Toluca, el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” y el Tren Suburbano hacia el AIFA, lo que permitirá facilitar la movilidad de turistas y aficionados.

González Hernández detalló que el Estado de México cuenta con más de 106 mil unidades económicas vinculadas al sector turístico, entre hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento, museos, servicios culturales y espacios recreativos.

De ese universo, se estima que alrededor de 25 mil establecimientos concentrarán gran parte de la actividad económica generada por el Mundial, principalmente en municipios como Toluca, Metepec, Lerma, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza.

Como parte de la estrategia de promoción turística, el gobierno estatal impulsará la Ruta del Mezcal y la Ruta de la Flor, dos proyectos orientados a mostrar la riqueza productiva y cultural mexiquense.

La Ruta del Mezcal recorrerá municipios del sur de la entidad como Malinalco, Zumpahuacán, Tenancingo, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, Tonatico y Ocuilan, aprovechando la reciente obtención de la denominación de origen para esta bebida.

Por su parte, la Ruta de la Flor destacará la importancia del Estado de México como líder nacional en producción y exportación florícola, particularmente en municipios como Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sal.

Además de las visitas turísticas, se prevé la realización de muestras gastronómicas, exposiciones florales y eventos promocionales dirigidos a visitantes nacionales y extranjeros que acudan a la región durante la celebración mundialista.

Las autoridades resaltaron que la entidad posee atractivos históricos y culturales de relevancia nacional, incluyendo importantes zonas arqueológicas y destinos turísticos que podrán complementar la experiencia de quienes visiten la Ciudad de México durante el torneo.

La proyección económica para el Estado de México contempla una derrama cercana a los ocho mil millones de pesos, impulsada principalmente por el incremento en la demanda de hospedaje, restaurantes, transporte, servicios aeroportuarios, actividades recreativas y centros de entretenimiento.

Finalmente, el gobierno estatal reiteró que la estrategia busca posicionar al Estado de México como un referente turístico y económico a nivel internacional, aprovechando la vitrina que representa el Mundial de Futbol 2026 y generando beneficios que permanezcan más allá de los partidos.

“Somos destino, somos pasión, somos identidad”, fue el mensaje con el que las autoridades convocaron a la población a sumarse a esta iniciativa que pretende convertir al Estado de México en una de las principales puertas de entrada para los aficionados que llegarán al país durante la celebración mundialista.

Durante el acto, se destacó que el Estado de México es una tierra profundamente ligada al futbol y que la afición mexiquense tendrá la oportunidad de acompañar al representativo nacional en su último encuentro de preparación antes de la competencia internacional.

Las autoridades subrayaron que la iniciativa “Estadio de México, Destino Futbolero” no se limita al espectáculo deportivo, sino que busca dejar beneficios permanentes para la población mediante obras de infraestructura, rehabilitación de calles y avenidas, fortalecimiento de la vigilancia carretera, instalación de nuevos arcos de seguridad y promoción de actividades sociales, culturales y turísticas.

Asimismo, se informó que la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reforzará programas de bienestar social y protección animal, además de impulsar una estrategia de promoción turística basada en la riqueza natural, cultural y productiva de la entidad.