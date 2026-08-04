Con bloqueo, colapsaron autopista Tenango-Ixtapan para exigir rehabilitación de caminos

EL VALLE

Tenango del Valle, Méx.- Habitantes de la comunidad de San Miguel Balderas, en el municipio de Tenango del Valle, bloquearon durante varias horas la autopista Tenango del Valle-Ixtapan de la Sal para exigir el cumplimiento de obras de infraestructura carretera y la rehabilitación de vialidades que, aseguran, permanecen en el abandono y repletas de baches.

La protesta comenzó la mañana de este domingo a la altura de la comunidad de San Miguel Balderas, donde decenas de pobladores cerraron la circulación en ambos sentidos como medida de presión ante la falta de respuesta a sus demandas.

Los inconformes señalaron que diversas calles de la comunidad presentan un avanzado deterioro y otras obras comprometidas no han sido concluidas, situación que dificulta la movilidad de los habitantes y provoca afectaciones cotidianas.

En uno de los días con mayor afluencia vehicular, para impedir el paso de todos los automotores, los manifestantes utilizaron camiones para arrojar montones de tierra sobre la autopista, lo que provocó el cierre total de la vialidad mientras exigían la intervención del Gobierno del Estado de México.

Al lugar acudió personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de Seguridad Municipal de Tenango del Valle para resguardar la zona, mientras que funcionarios de la Secretaría General de Gobierno iniciaron una mesa de diálogo con los pobladores con el objetivo de alcanzar acuerdos y liberar la carretera.

Durante el bloqueo, la circulación permaneció interrumpida por varias horas en ambos sentidos y elementos de la Policía Municipal de Tenango del Valle realizaron labores de orientación para informar a los automovilistas sobre el cierre y recomendar rutas alternas.

En tanto, los conductores quienes estuvieron varados optaron por tomar la carretera federal Tenango del Valle-Tenancingo, o el camino hacia San Francisco Putla para llegar a Tenango del Valle.

Tras alrededor de ocho horas de protesta, la vialidad fue reabierta una vez que los manifestantes y las autoridades establecieron el diálogo para dar seguimiento a sus demandas.

Cabe destacar que la autopista Tenango del Valle–Ixtapan de la Sal es una de las principales vías de comunicación entre el Valle de Toluca y el sur del Estado de México, ya que conecta municipios como Tenango del Valle, Villa Guerrero e Ixtapan de la Sal, además de facilitar el acceso a destinos turísticos como Tonatico y Malinalco, por lo que diariamente es utilizada por miles de automovilistas, transportistas y visitantes.

De acuerdo con el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), correspondientes a diciembre de 2025, la autopista Tenango del Valle-Ixtapan de la Sal registra un promedio de 27 mil 707 vehículos diarios en sus casetas de peaje.