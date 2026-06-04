Fortalece Tonantzin Fernández lazos culturales con China mediante exposición fotográfica en San Pedro Cholula

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– El embajador Chen Daojiang reconoció la riqueza histórica y turística del municipio durante la inauguración de la muestra “Espléndidos Trajes Étnicos de China”.

Con el objetivo de fortalecer y estrechar lazos con países de gran riqueza cultural y tradición, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, recibió a Chen Daojiang, embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en México, para llevar a cabo la inauguración de la exposición fotográfica “Espléndidos Trajes Étnicos de China”.

Con la presencia de Pavel Gaspar, diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, así como de regidores y autoridades municipales, Tonantzin Fernández agradeció que, dentro de su agenda de trabajo en Puebla, el diplomático haya considerado a San Pedro Cholula como sede de esta importante muestra cultural.

Asimismo, señaló que China y San Pedro Cholula comparten la característica de ser culturas milenarias que han permanecido vigentes a lo largo del tiempo, por lo que destacó la importancia de estrechar lazos, intercambiar experiencias y compartir conocimientos para fortalecer la riqueza cultural de ambos pueblos.

Por su parte, Chen Daojiang expresó su satisfacción por presentar esta exposición fotográfica en San Pedro Cholula y reconoció la disposición y coordinación del Gobierno Municipal para la realización de este evento. Además, destacó el importante atractivo turístico, histórico y cultural que distingue al municipio.

Finalmente, tras realizar el corte de listón, compartir cacao y recorrer la exposición, Tonantzin Fernández y Chen Daojiang invitaron a las y los cholultecas, así como a visitantes y turistas, a conocer esta muestra fotográfica y acercarse a la riqueza cultural que representan los trajes étnicos de China.

Cabe destacar que el evento contó con la presencia de Li Kehai, ministro consejero de la Embajada de la República Popular China en México; Chen Shi, cónsul de China y encargado de Comunicación y Asuntos de Cooperación de la Embajada de la República Popular China en México; Lü You, primer secretario responsable de asuntos consulares de la Embajada de la República Popular China en México; Nie Changran, segundo secretario de la Embajada de la República Popular China en México; y Zhao Yifan, traductor de la Embajada de la República Popular China en México.