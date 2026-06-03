Vehículos varados e inundaciones, saldo de la lluvia en el sur de Puebla capital

Desde Puebla

Puebla, Pue., 03 de junio de 2026.- El gobierno de la ciudad mantiene monitoreo ante las lluvias registradas durante las últimas horas en distintos puntos de la capital, con el objetivo de prevenir riesgos y brindar atención oportuna a la ciudadanía.

A través del Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos Tláloc y de forma coordinada entre los tres órdenes de gobierno, se fortalecen las acciones de supervisión y respuesta inmediata en zonas vulnerables.

Como parte de estas acciones, elementos de Protección Civil Municipal, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal atendieron una inundación en Prolongación de la 14 Sur y Boulevard de las Torres, donde dos vehículos quedaron varados por acumulación de agua. Asimismo, continúan los recorridos de vigilancia en vasos reguladores, barrancas y afluentes del río Atoyac para detectar posibles afectaciones y actuar de manera preventiva, sus niveles de capacidad se encuentran a un 15%.

De manera paralela, el Organismo Operador del Servicio de Limpia realiza labores constantes de limpieza en alcantarillas y puntos de captación pluvial para reducir riesgos de inundaciones y encharcamientos. Asimismo, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano mantiene acciones de monitoreo y alertamiento en zonas identificadas con mayor acumulación de agua, exhortando a la ciudadanía a evitar cruzar calles inundadas, no resguardarse bajo árboles o estructuras inestables, conducir con precaución y mantenerse informada a través de canales oficiales para prevenir accidentes. Para reportes y atención de emergencias, se encuentran disponibles las líneas 072 y 911.