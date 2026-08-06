Identifican a mama e hijos fallecidos en Huauchinango

Staff/RG
MUNICIPIO : Huauchinango, Puebla
VÍCTIMA: Lizette Alvarado Cravioto de 40 años, Mateo Hernández Alvarado de 8 años y Luz Marina Hernández Alvarado de 6 años
HECHOS: El 05 de agosto de 2026, se recibe llamada telefónica por parte de seguridad publica de Huauchinango quienes informan que dentro del domicilio ubicado en Avenida de los Técnicos numero 16, Colonia el Paraíso, Huauchinango, Puebla, se encuentra el cadáver de una persona del sexo femenino quien en vida respondiera al nombre de Lizette Alvarado Cravioto de 40 años junto con dos niños de nombres Nombre Mateo Hernández Alvarado de 8 años y Luz Marina Hernández Alvarado de 6 años sin signos vitales ni violencia, desconociendo la causa de muerte ya que al parecer se privaron de la vida.
Prospectiva: Realizar actos de investigación y determinar conforme a derecho.
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