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Ejecutaron a un hombre dentro de su propia camioneta en Tenampulco

By Roberto Desachy / 5 agosto, 2026

Desde Puebla

La tarde de este miércoles, un masculino fue ejecutado en pleno centro del municipio de Tenampulco, Puebla.

El occiso quedó en su camioneta tras perder la vida luego de varios impactos.

Aunque la comandancia se encuentra a unos metros de donde se registró la ejecución, desafortunadamente no hay detenidos.

 

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