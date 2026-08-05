Mueren tres personas por envenenamiento en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Reportan las muertes de cuando menos tres personas por presunto envenenamiento en la calle Primavera, colonia El Paraíso de Huauchinango.
Elementos de fiscalía, policías municipal y estatal aseguran la zona.
Hasta el momento, se desconoce la cantidad de personas y los nombres de quienes perdieron la vida.
Extraoficialmente se dice que podrían ser parte de una familia, incluidos menores de edad
SE CONFIRMA LA DESGRACIA
Las víctimas fueron una mujer y dos menores.
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