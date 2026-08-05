Reportan asalto en restaurante del hermano del presidente municipal de Huauchinango

- El negocio está muy cerca de Casa de Justicia y de la misma cárcel
Abelardo Domínguez
Huauchinango, Pue. – La madrugada de este martes 3 de agosto, al parecer, fue asaltado el restaurante “El Carboncito Norteño”, propiedad de uno de los hermanos del presidente municipal Rogelio López Ángulo, hecho que evidencia el incremento de la delincuencia en la zona, incluso en inmediaciones de espacios de seguridad.
El establecimiento se ubica a pocos metros de la Casa de Justicia y el reclusorio local, pese a la cercanía con estas instalaciones, los responsables actuaron sin temor a ser atrapados.
Este robo se suma a una ola de ilícitos contra viviendas y comercios en los últimos días en el municipio.
Ante esta situación, decenas de ciudadanos han manifestado su frustración al intentar presentar denuncias.
Señalan que en la agencia del Ministerio Público de la FEIDAI son atendidos con prepotencia, enfrentan trabas burocráticas y, en la práctica, no se abren investigaciones, muchas personas desisten de formalizar su denuncia.
You may also like
-
Abogado de la academía militarizada “Ignacio Zaragoza” sostuvo una reunión con SEP
-
Hombre y una mujer asesinados en Huixcolotla
-
Sheinbaum ‘regaña’ a diputadas de Morena por burlarse de las personas adultas mayores: ‘No es correcto’
-
EU anuncia recompensas por líderes del CJNG; va por integrantes del cártel por fraude en tiempos compartidos
-
El semáforo de las finanzas públicas en luz verde: los ingresos se recuperan, pero no repuntan