Reportan asalto en restaurante del hermano del presidente municipal de Huauchinango

El negocio está muy cerca de Casa de Justicia y de la misma cárcel

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. – La madrugada de este martes 3 de agosto, al parecer, fue asaltado el restaurante “El Carboncito Norteño”, propiedad de uno de los hermanos del presidente municipal Rogelio López Ángulo, hecho que evidencia el incremento de la delincuencia en la zona, incluso en inmediaciones de espacios de seguridad.

El establecimiento se ubica a pocos metros de la Casa de Justicia y el reclusorio local, pese a la cercanía con estas instalaciones, los responsables actuaron sin temor a ser atrapados.

Este robo se suma a una ola de ilícitos contra viviendas y comercios en los últimos días en el municipio.

Ante esta situación, decenas de ciudadanos han manifestado su frustración al intentar presentar denuncias.

Señalan que en la agencia del Ministerio Público de la FEIDAI son atendidos con prepotencia, enfrentan trabas burocráticas y, en la práctica, no se abren investigaciones, muchas personas desisten de formalizar su denuncia.