Abogado de la academía militarizada “Ignacio Zaragoza” sostuvo una reunión con SEP

María Huerta

Rubenelle Fernández Rodríguez, abogado de la academía militarizada “Ignacio Zaragoza”, sostuvo una reunión con representantes de la secretaría de Educación Pública (SEP) sobre temas de la institución.

En entrevista, uno de los padres de familia afuera del lugar detalló que en Puebla no se pueden tomar medidas de clausura por un suceso en otra entidad federativa.

“Lo escuché del propio gobernador, no se puede dar una clausura por clausurar, se debe revisar el proceso administrativo y los reglamentos”, dijo que la SEP debe realizar las investigaciones correspondientes.