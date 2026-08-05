Familias comienzan a comprar útiles para el ciclo escolar 2026-2027

María Huerta
Si bien el ciclo escolar 2026-2027 arrancará el próximo 31 de agosto, en la Calle 8 Oriente del Centro Histórico se aprecian decenas de familias en la compra de materiales para sus hijos.
Los negocios también comienzan a surtirse, para cumplir con todos los artículos de la lista escolar.
Las listas de útiles pueden costar desde 800 hasta los 2 mil pesos, depende del nivel educativo, mochilas y loncheras.
You may also like
-
Abogado de la academía militarizada “Ignacio Zaragoza” sostuvo una reunión con SEP
-
Pavel Gaspar confirma revisión a ley de Motocicletas
-
Sheinbaum regañó a Nayeli Salvatori y Graciela Palomares por burlarse de adultos mayores
-
Seis años de prisión y multa millonaria por maltrato animal en la Angelópolis
-
Hombre y una mujer asesinados en Huixcolotla