Familias comienzan a comprar útiles para el ciclo escolar 2026-2027

María Huerta

Si bien el ciclo escolar 2026-2027 arrancará el próximo 31 de agosto, en la Calle 8 Oriente del Centro Histórico se aprecian decenas de familias en la compra de materiales para sus hijos.

Los negocios también comienzan a surtirse, para cumplir con todos los artículos de la lista escolar.

Las listas de útiles pueden costar desde 800 hasta los 2 mil pesos, depende del nivel educativo, mochilas y loncheras.