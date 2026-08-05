¡Imparable! Andrea de la Herrán se lleva doblete dorado para México en halterofilia de JCC 2026

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Andrea de la Herrán mostró madurez, temple y fortaleza, para enseñar que es una especialista del arranque, segmento en donde hizo efectivos sus tres levantamientos

La halterista guanajuatense Andrea de la Herrán superó las expectativas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se desarrollan en tierras quisqueyanas. El dominio mostrado por la del Bajío fue total y eso le valió para colgarse el par de oros dentro de la división de los -53 kilogramos.

De la Herrán llegó a República Dominicana con la firme convicción de comenzar con el pie derecho el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, esto luego del pasito que le faltó dar para ir a la justa veraniega de hace un par de años en París, Francia.

La pesista pensó seriamente en el retiro, sin embargo, ha vuelto por sus fueros y de qué manera, ganando la corona en la máxima justa deportiva de la región y superando a una vieja conocida de diferentes certámenes internacionales como lo es la venezolana Katherin Echandía que, en ambas modalidades, arranque y envión, se quedó a solo un kilo de darle alcance en la clasificación.

Andrea de la Herrán mostró madurez, temple y fortaleza, para enseñar que es una especialista del arranque, segmento en donde hizo efectivos sus tres levantamientos, el de 83, luego subió a 86 y, en su última comparecencia, puso 88 kilogramos que superaron los 87 de Echandía, en tanto que más atrás finalizó la puertorriqueña Asia González con 81 kilos que le valieron para obtener la presea de bronce.

Pero la prueba de fuego para De la Herrán estuvo en el envión o clean & jerk, una ejecución que, en ocasiones anteriores, la había dejado con ciertos sinsabores. Echandía inició dubitativa al fallar su levantamiento de 84, aunque a la postre ejerció presión con los 87 kilos. La última palabra era entonces de la “guanajua”, quien no se reservó nada y atacó de gran manera los 88 kilos que la catapultaron hacia la parte más alta del podio. Una vez más, el tercer peldaño quedaría para González con 81.

Tras la conclusión de la prueba, Andrea de la Herrán manifestó que “me siento bastante afortunada, emocionada, creo que tuvimos una gran preparación y nos repusimos a un inconveniente que tuvimos, me desgarré la pierna en el calentamiento, así que tuve que ponerme muy agresiva para poder lograr los levantamientos, son cosas que lamentablemente pasan, no puedes controlar, pero la preparación nos ayudó”.