Accidente en la carretera Chilapa-Zautla deja mujer fallecida y varios lesionados

Desde Puebla

Fuerte percance automovilístico se registró sobre la carretera que conduce a la junta auxiliar de Chilapa, en el tramo conocido como Tehopantitan, con saldo preliminar de una mujer de entre 18 y 20 años fallecida y múltiples personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el vehículo en que viajaba una familia perdió el control y se salió de la cinta asfáltica.

Tras el reporte de emergencia, corporaciones de auxilio y personal paramédico de los de Zautla, Zaragoza y Tlatlauquitepec acudieron a brindar los primeros auxilios a los afectados.

En cuanto a las personas heridas, familiares decidieron coordinar su traslado hacia distintas clínicas privadas.