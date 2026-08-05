Accidente en la carretera Chilapa-Zautla deja mujer fallecida y varios lesionados

Desde Puebla
Fuerte percance automovilístico se registró sobre la carretera que conduce a la junta auxiliar de Chilapa, en el tramo conocido como Tehopantitan, con saldo preliminar de una mujer de entre 18 y 20 años fallecida y múltiples personas lesionadas.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el vehículo en que viajaba una familia perdió el control y se salió de la cinta asfáltica.
Tras el reporte de emergencia, corporaciones de auxilio y personal paramédico de los de Zautla, Zaragoza y Tlatlauquitepec acudieron a brindar los primeros auxilios a los afectados.
En cuanto a las personas heridas, familiares decidieron coordinar su traslado hacia distintas clínicas privadas.
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