Lilia Cedillo supervisa inscripción del nivel superior BUAP

Del 5 al 7 de agosto se realiza la entrega de documentos para nuevo ingreso

Desde Puebla

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez supervisó el proceso de inscripción de nuevo ingreso a las licenciaturas en las modalidades escolarizada, mixta, semiescolarizada y a distancia, correspondientes a los periodos de ingreso Otoño 2026 y Primavera 2027.

La entrega de la documentación requerida se lleva a cabo del 5 al 7 de agosto en la Arena BUAP, ubicada en Ciudad Universitaria, en un horario de 08:00 a 17:00 horas, conforme a la letra inicial de la CURP.

Este 6 de agosto corresponde la inscripción de los aspirantes cuyos apellidos inicien con las letras H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O y P. El 7 de agosto será el turno de quienes tengan apellidos que comiencen con las letras Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. No habrá prórroga.

Durante los tres días de este proceso se prevé la inscripción de cerca de 23 mil estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior. A esta cifra se sumarán, en los próximos días, los alumnos admitidos en los complejos regionales y quienes obtengan un lugar mediante la convocatoria de corrimiento 2026.

La admisión al nivel superior contempla dos periodos de ingreso semestrales: el primero en agosto de 2026 (Otoño 2026) y el segundo en enero de 2027 (Primavera 2027).

Los estudiantes inscritos en las modalidades mixta, semiescolarizada y a distancia deberán acreditar un curso autogestivo en línea, que se impartirá del 10 al 30 de agosto a través de la plataforma Virtual Horizon (http://virtualhorizon.buap.mx). Las indicaciones para acceder serán enviadas a su correo electrónico institucional.