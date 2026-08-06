Desde Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum arrancará la Jornada Nacional de Reforestación

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Junto al gobernador Alejandro Armenta Mier, la presidenta encabezará este evento el próximo 9 de agosto en el Parque Nacional Izta-Popo.

La estrategia movilizará a más de 235 mil personas en las 32 entidades del país.

CIUDAD DE MÉXICO.- Puebla será el punto de partida de la Jornada Nacional de Reforestación, una estrategia del Gobierno de México que reunirá de manera simultánea a autoridades, ejidos, comunidades y ciudadanía de las 32 entidades para impulsar la restauración de los ecosistemas forestales.

Durante la Mañanera del Pueblo, a través de un enlace remoto con los 32 gobernadoras y gobernadores de todo el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo domingo 9 de agosto encabezará el inicio de esta iniciativa en el Parque Nacional Izta-Popo, junto con el gobernador Alejandro Armenta Mier. Destacó que el programa “Sembrando Vida” ha permitido, durante ocho años, la plantación de mil 200 millones de árboles maderables y frutales, así como la restauración de un millón de hectáreas, con la participación de más de 400 mil sembradores y una inversión anual de 35 mil millones de pesos.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, resaltó que la restauración de los bosques representa una prioridad nacional, debido a que el 70 por ciento del territorio mexicano es forestal. Recordó que México concentra el 12 por ciento de la biodiversidad mundial y que el 60 por ciento de los ecosistemas forestales pertenece a ejidos y comunidades.

Precisó que cada año se registran 203 mil 552 hectáreas deforestadas, 846 mil 357 hectáreas afectadas por incendios forestales y daños en 62 mil 38 hectáreas por plagas y enfermedades. Asimismo, destacó que el 0.24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) proviene de la economía forestal y afirmó que existe una amplia coordinación institucional para el desarrollo de esta jornada.

Al respecto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, informó que la estrategia llegará a los 32 estados, 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios. La meta contempla la reforestación de 32 mil 182 hectáreas, la colocación de 6 millones 686 mil 390 plantas arbóreas, arbustivas y herbáceas, además de la siembra directa de un millón 723 mil 895 semillas. Explicó que el Gobierno de México utilizará drones adaptados por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) para reforzar estas acciones.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez, señaló que más de 235 mil personas participarán en la jornada, con el respaldo de sembradores de vida, Servidores de la Nación, Jóvenes Construyendo el Futuro y otros sectores comprometidos con la conservación del patrimonio natural.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la protección de los recursos naturales y la restauración de los ecosistemas, en sintonía con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer la política ambiental del Gobierno de México mediante acciones conjuntas entre autoridades y sociedad. Con la Jornada Nacional de Reforestación, la entidad contribuye a la conservación de los bosques, la biodiversidad y el patrimonio natural para las presentes y futuras generaciones