UAEMéx instaló mesa de diálogo con estudiantes de Economía

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Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) informó que mantiene una mesa de diálogo con estudiantes de la Facultad de Economía, en Ciudad Universitaria (CU) para atender las inquietudes planteadas por la comunidad universitaria y dar seguimiento a las solicitudes presentadas por este espacio académico.

A través de una tarjeta informativa, la institución señaló que en las reuniones participan autoridades de la Facultad de Economía y representantes de la administración central, con el objetivo de aclarar los resultados y avances alcanzados en la atención de las demandas de los alumnos.

A un día del inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027, la UAEMéx informó que, ante las denuncias por la emisión de certificaciones apócrifas durante 2024, la actual administración ya aplicó sanciones administrativas contra los responsables.

Asimismo, precisó que continuará con las indagatorias correspondientes y brindará acompañamiento a las investigaciones que desarrollan las instancias judiciales competentes, a fin de esclarecer los hechos.

Finalmente, la UAEMéx reiteró que el desarrollo académico y personal de su comunidad constituye una prioridad institucional y aseguró que continuará privilegiando el diálogo como mecanismo para alcanzar consensos y resolver los conflictos surgidos al interior de la institución.