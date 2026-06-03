Se desborda río El Sifón en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Vecinos reportan el desbordamiento del río El Sifón en Huauchinango: elementos de Protección Civil municipal y bomberos acuden al lugar.
La fuerte lluvia de esta noche ha comenzado a causar estragos en distintos puntos de la Sierra Norte.
La ciudadanía sigue preguntándose donde está Ángel García Mendoza, de Protección Civil del estado, que solo pasea en su camioneta, sin checar cauces de los ríos.
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