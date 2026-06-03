Ataque dejó dos muertos y un herido en Tehuacán

Desde Puebla
Dos hombres muertos y uno herido dejó ataque en Tehuacán.
Esta noche de miércoles en la colonia Cristo Rey, junta auxiliar de La Magdalena Cuayucatepec.
La zona fue acordonada por la policía municipal, inició la búsqueda los presuntos responsables.
En tanto, el herido fue atendido por paramédicos.
Se presume un ataque directo.
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