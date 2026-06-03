“México 86” llega a Netflix: Diego Luna encabeza la película que revive cómo México consiguió el Mundial

EL UNIVERSAL

La cinta está basada en hechos reales, pero aderezada con ficción por fines dramáticos

Este viernes, una semana antes de arrancar la Copa del Mundo y de que la selección de México enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural, una historia futbolera basada en hechos reales llegará a Netflix.

“México 86”, protagonizada por Diego Luna, con las coactuaciones de Karla Souza y Daniel Giménez Cacho, hará recordar la forma en que el país obtuvo la sede del Mundial, luego de que Colombia renunció a ella en 1983.

La cinta está basada en hechos reales, pero aderezada con ficción por fines dramáticos y desde un inicio se advierte que es algo que pudo haber pasado.

Aquí te damos 10 claves que debes saber para cuando puedas verla en tu pantalla.