¿Quién es Gilberto Mora? Esta es la historia del jugador mexicano más joven en la Copa Mundial 2026

EL HERALDO DE MÉXICO

Conoce la trayectoria profesional de este joven originario de Chiapas, con tan solo 17 años de edad rompe el récord histórico en México

“Una vez tuve un sueño: poder jugar con mi selección en un mundial. Hoy soy el más feliz porque ese sueño se hará realidad”, estas son las palabras de Gilberto Rafael Mora Zambrano, mejor conocido como “morita”, el jugador mexicano más joven en formar parte de la Selección Mexicana Mayor y en ser convocado por México para una Copa Mundial de Futbol.

Gracias Dios por ayudarme a cumplir mis sueños y a toda mi familia que sin ustedes esto no sería posible. México se merece estar en lo más alto del mundo. Y juntos lo vamos a lograr. Vamos todos juntos por la Copa”, refirió “morita” en su publicación de Instagram.

Luego de que el director técnico Javier Aguirre diera a conocer la lista oficial de jugadores que serán parte de la agrupación tricolor para el magno evento deportivo programado a iniciarse el 11 de junio del 2026, el nombre de Gil Mora dio mucho de que hablar en todos los medios y plataformas de internet, ya que con tan solo 17 años de edad rompe un récord histórico en nuestro país.

Y es que no solo es el jugador más joven en debutar en la liga mayor, “morita” a sus 17 años 7 meses y 20 días es también el jugador más joven de todos los futbolistas que participarán en el Torneo de la FIFA 2026. Conoce su historia en El Heraldo de México.

De Chiapas al Mundial: la joya mexicana de tan solo 17 años

Gilberto Mora, una de las mayores promesas del futbol mexicano en la era moderna, nació el 14 de octubre del 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desde pequeño estuvo vinculado a este deporte, ya que su padre fue jugador profesional en el equipo de Jaguares en su entidad natal, y se formó durante los primeros años en las fuerzas básicas del Club Tijuana.

Es así que su desarrollo profesional inició y estuvo a cargo prácticamente de los Xolos con quienes se presume que debutó aproximadamente en 2019 hasta el 2024 cuando llegó a la Primera División con 15 años de edad, bajo la guía del colombiano Juan Carlos Osorio, quien afirmó en varias entrevistas que confió en su gran capacidad de juego.

Su talento no tardó en llegar a ojos y oídos del “Vasco” quien lo llamó a ser parte de la gira de preparación en enero del 2025, donde el Tri tuvo dos duelos amistosos contra Inter de Porto Alegre y River Plate. Dicha lista fue publicada el 10 de enero del 2025, cuando Gil “morita” tenía apenas 16 años, 2 meses y 27 días de edad.

El 16 de enero del 2025, cuando México obtuvo la victoria 2-0 contra el Inter de Porto Alegre en Brasil, fue la primera vez que el menor de edad entró de cambio en los minutos finales del encuentro, lo que lo convierte en su primer partido con la Selección Mexicana.

El debut oficial llegaría meses después, el 29 de junio del 2025, cuando Javier Aguirre envió a Gilberto Mora como titular en los cuartos de final de la Copa Oro, donde México derrotó 2-0 a Arabia Saudita en Estados Unidos; fueron al menos 73 minutos antes de salir de cambio y su primer juego oficial en la liga mayor.

Ahora, tras ser convocado en la lista oficial de jugadores de la agrupación tricolor publicada el 31 de mayo del 2026, será el mexicano más joven en llegar a la Copa Mundial 2026, con 17 años 7 meses y 20 días, superando el récord del mexicano Manuel Rosas quien llegó al partido contra Argentina en 1930, con 18 años de edad.

Además, se tiene el reporte de que de las 48 selecciones que participarán en el Torneo de la FIFA, cada una con hasta 26 jugadores y un potencial de 1,248 futbolistas, Gil “morita” será el más joven de todos ellos. Pero aun sin superar el récord de toda la historia de Norman Whiteside, quien jugó con la selección de Irlanda en el Mundial de 1982 con 17 años y 41 días de edad.