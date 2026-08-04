Inseguridad y falta de agua, lo común en La Paz: Castillo

EL VALLE

La Paz, Méx.- “En 25 años de trabajo he visto de todo: injusticias, carencias y marginación. Aquí las autoridades no llegan al poder para servir, sino para servirse. Quieren el puesto porque saben que hay dinero y van a ganar mucho”, expresó el líder de la Unión de Colonos, Miguel Angel Castillo Lagunas, quien lamentó que los políticos locales solo buscan enriquecerse y se olvidan de los problemas sociales.

Entrevistado durante una reunión de acercamiento con la comunidad de Techachaltitla, en la parte alta del cerro, el dirigente apuntó que en este municipio los principales problemas son el agua y la falta de seguridad, que “cada día se agravan por la llegada cotidiana de más habitantes”, sin embargo, a las autoridades les falta “sensibilidad” para hacer frente a las demandas ciudadanas. “Lo que quieren es llenarse los bolsillos”, sostuvo el líder.

Aseveró de igual forma que La Paz ha crecido de manera caótica. Los cerros ya están repletos de familias que enfrentan todos los días innumerables carencias. “Ya somos más de 300 mil habitantes, casi pegándole a los 400 mil, sin embargo la apatía de las autoridades impide que obtengan posibilidades de desarrollo económico y emocional”.

Castillo Lagunas habló así después de impartir una cátedra sobre historia de la Revolución Mexicana a más de 50 vecinos reunidos en un salón de fiestas, a quienes explicó de qué manera surgió el Partido Nacional Revolucionario (1929) y las peripecias que sufrían millones de mexicanos afectados por la lucha armada y el empobrecimiento de la nación.Ahí, acompañado por la diputada local del distrito 31 (Chimalhuacán-La Paz), Selina Trujillo Arizmendi, el dirigente subrayó que en esta localidad abundan las carencias y escasean los políticos realmente comprometidos con las causas sociales, los que resuelvan la problemática y no solo tomen nota de las demandas que nunca atenderán.

Señaló que él irá siempre a “donde lo llamen”, porque siempre ha sido un político comprometido con la gente sencilla, y su trabajo de gestión le ha permitido conocer a fondo las demandas más sentidas de los pobladores.Señaló que ya hizo reuniones en la cabecera, en San José Las Palmas y ahora en Techachaltitla. “Pronto iremos al pueblo de La Magdalena. Queremos seguir escuchando los reclamos de la gente y buscar soluciones conjuntas que fortalezcan el nivel de vida de los ciudadanos”, finalizó el líder.