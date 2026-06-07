Nueva balacera cerca del mercado Morelos deja  mujer muerta y dos heridas

Desde Puebla

Hace algunos minutos se volvió a registrar balacera en inmediaciones del mercado Morelos, donde una mujer de aproximadamente 30 años murió.

Los presuntos responsables iban en motocicleta.

En el barrio de Xonaca, sobre la 18 Norte y 30 Oriente.

De acuerdo con los primeros reportes, dos heridas más fueron trasladadas por sus propios medios en un vehículo Nissan March color azul con dirección a la Cruz Roja.

En la zona hay un fuerte despliegue policial para dar con los responsables y la zona se encuentra acordonada en espera de personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.